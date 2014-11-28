台湾债市：指标10年债殖利率盘初微跌，油价急跌带动台债区间偏多

路透台北11月28日 - 台湾指标10年期公债103/13R 周五盘初殖利率微跌。交易员表示，国际油价急跌有助于通膨预期降温，令美国指标10年公债殖利率在亚洲早盘跌至2.20%附近，并牵动台债殖利率走低，但下周标债变数仍在，料今日台债殖利率下档幅度有限。

市场人士指出，下周一即将标售10年公债增额新券103/13R，市场观望气氛较为浓厚，早盘交投略显淡静，且103/13R殖利率在1.58%以下的追价力道偏弱，预估今日交投大致在1.58-1.60%区间盘整。

〞短线变数很多，包括周末大选结果、下周一标债，还有美债感恩节过后走势。〞一大型证券台债交易员说。

银行交易员认为，短线台债交投持续区间偏多，标债前料103/13R主交投落在1.60%上下2个基点；此外，近期两、三年期公债冷券买盘交投热络，主要受惠于特定买盘补券需求青睐较短存续期公债，推估此将牵动指标五年券103/15殖利率偏向低档盘整。

布兰特原油期货周四急挫多达6.50美元，美国原油期货跌幅相当，均录得2011年以来最大单日跌幅，之前石油输出国组织(OPEC)决定不减产，尽管全球市场存在大量过剩供应。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.08-1.10%

* 10年公债103/13R 发行前交易：1.58-1.60%

本地时间10:40时最新报价：

* 103/15期五年公债跌0.20基点报1.0850%，成交19亿台币。

* 103/13期10年公债增额券发行前交易殖利率跌0.88基点报1.5860%，成交35亿台币。

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