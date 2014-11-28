《路透晚报》--11月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--路透调查：中国11月官方制造业PMI料降至50.6，整体需求未明显改善

路透综合12家分析机构预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)料降至50.6，总需求未见明显好转，经济增长低位再度放缓。

--香港经济：10月访港旅客按年及按月分别升12.6%及约一成--旅发局

香港旅游发展局周五公布数据显示，10月整体访港旅客按年增加12.6%，中国大陆旅客增幅18.3%，按月亦分别上升约一成及9.4%。月内其他短途地区及长途地区市场旅客按年虽录得下跌，但比9月份则上升；反映9月底开始的＂占领运动＂暂未对旅客来港造成太大打击。

--台湾数据：第三季经济成长率下修至3.63%，全年估3.43%--主计总处

台湾主计总处周五公布，第三季经济成长率为3.63%，较先前概估值3.78%为低；2014年全年经济成长率预估为3.43%(原为3.41%)，通膨率则为1.18%(原为1.64%)。

【金融】

--中国金融：存款保险制度预计很快推出，央行已开始布署实施工作--消息

酝酿多年的存款保险制度终于要揭露真容。三位消息人士周四表示，中国央行已于近日在系统内部召开相关会议，布署有关存款保险制度的实施工作。

--中港金融：中国和香港续签三年期双边本币互换协议--金管局

香港金融管理局周四称，中国人民银行与香港金融管理局已续签一份为期三年的货币互换协议。

--中国金融：银行业的数字花招，可能让政府促进放贷的努力付诸东流

中国希望上周的降息能够增加贷款投放，从而支撑步履蹒跚的经济成长，但银行业用来粉饰数字的一些花招，可能让人无法衡量贷款的实际增长。

--香港金融：场外衍生工具交易的强制性汇报规则最快明年首季开始实施

香港金融管理局与证监会周五称，将就新的场外衍生工具制度下强制性汇报及相关备存纪录责任规则进一步谘询意见，预计最快明年首季开始实施，涵盖掉期息率及不交收远期交易。

--《中国大宗商品综述》油价暴跌拉低大宗商品价值重心，商品融资去杠杆提速

作为全球工业体系定价的基础以及大宗商品的定价龙头，国际油价在原油输出国组织(OPEC)不减产决定之后暴跌至逾四年新低，引发大宗商品市场集体走跌，拉低整体大宗商品的价值重心。

【固定收益】

--中国货币市场：IPO资金继续解冻但资金面意外吃紧，大行供给剧减

中国银行间市场周五资金面意外吃紧。尽管今日仍有新股IPO申购资金解冻，但因国开行供给明显缩量，其他大行不出资金甚至有借入需求，导致原来依靠上述来源的机构头寸一时难平。主要回购利率方面，则因成交暂时不多，尚未反应出真实市况。

--中国债市动态：资金紧推短券收益率及IRS稍涨，但宽松政策预期限制升幅

中国银行间债市周五早盘短债收益率及IRS(利率互换)略有上行，因资金面较上日明显收敛，不过长债变动有限；而在宽松政策预期犹存的背景下，债市暂难现明显调整。

--新债招标：进出口行六个月债收益率3.6345%，三年3.8147%--业内人士

业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的六个月期贴现金融债，中标收益率为3.6345%；同时招标的三年期固息债加权中标利率为3.8147%，边际中标利率为3.85%。

--中国票据市场：转贴利率本周变动不大，资金紧张冲销降息利好

中国票据市场本周转贴利率整体变化不大，因逾两年来首次降息的利好作用，被随后而来的资金紧张冲销。下周进入12月初，信贷规模压力暂时有限，票据价格走向，还需要视流动性情况而定。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘大贬，国际油价暴跌驱动大量油盘购汇

中国人民币兑美元周五早盘大幅走跌，中间价中止连续三日走强后走弱。交易员称，OPEC不减产决定重创隔夜油价，刺激国内大量油盘购汇涌出，加上月末和周末企业购汇叠加，推动早盘大幅走弱，并创出近两个月新低。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比86.3%，创四年新高

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比跃升至逾四年新高，债券和现金建议配比则有所滑落。中国两年来首次降息，令基金经理对未来货币政策松动充满预期，进而对股市走强的信心更加坚定。

--中国股市：沪综指收升2%续创逾三年新高，板块走势分化明显波动有所加大

中国股市沪综指周五收升2%续创逾三年新高，并为连续第七个交易日上涨，A股成交额再创历史新高。分析师称，隔夜国际市场油价大跌，推动航空交运类个股大涨，同时金融地产等权重股亦整体飙升，带动股指反复冲高，但大盘连涨后调整压力增加，多数板块逆势下跌，市场波动有所加大。

--《技术分析》中国股市沪综指短线高位超买，中线向上突破

中国股市沪综指本周受降息消息刺激放量大幅上涨，成交金额、周涨幅和月涨幅均创数年来记录。技术面显示，短线指标进入高位超买区域，惟量能充足，得以支撑大盘反复冲高，但板块走势分化加剧，料高位震荡加大；中线看，股指此前短暂回抽颈线2,440点附近后，爆出巨量反复创出新高，已形成对该复合双底型态的有效突破，转势行情基本确认。

--中国证券：沪深两融余额首次逾八千亿元，下月沪市信用帐户资金可打新

据上海和深圳证交所最新数据，沪深两市融资融券余额周三首次突破8,000亿元人民币，且本周一至周三，两融余额增速明显加快，如沪市每天净增100亿元左右，这差不多是沪市上周整周的增量。

--互联网产业：腾讯等中国互联网五巨头累计投资规模逾300亿美元--投中

据中国风险投资数据提供商--投中集团研究院最新报告统计，作为中国互联网产业一线集团的阿里巴巴、腾讯和百度（BAT三巨头）及二线集团中的小米和奇虎360，这五家企业的累计投资规模已超过300亿美元。

--企业并购：中国两家企业欲携手竞购意大利芬梅卡尼卡铁路资产--消息

两位知情人士透露，中国科技企业浙大网新已携手另一家中国公司，试图收购意大利芬梅卡尼卡(Finmeccanica) 旗下铁路部门，有可能击败另一竞购公司日本日立。

--中国个股：风范股份拟增发筹资至多30亿用于中俄边境炼化综合体项目

中国输电线路铁塔生产企业--风范股份周五公告称，拟定向增发筹集不超过30亿元人民币资金，主要用于中俄边境石油炼化综合体项目。

--中国个股：洛阳钼业启动49亿元A股可转债发行，下周二网上网下申购

中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司周五公告称，启动49亿元人民币A股可转债发行，其中网上网下申购日均为下周二(12月2日)。

--中国个股：山东黄金拟定增购买关联方逾50亿元资产，收购后储量将翻番

中国上市黄金企业山东黄金周五发布公告，拟向控股股东山东黄金集团等关联方定向发行股份，购买其约50.5亿元人民币的黄金相关资产，同时推出16.8亿元的配套融资计划。公告称，交易前后公司的实际控制人都是山东省国资委，交易不构成借壳上市。

--香港个股：绿城中国称香港证监会认为售股交易不应完成，大股东正作考虑