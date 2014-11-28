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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 11:14 BJT

金属期市：伦铜跌破6,500美元触及八个月低位，受油价挫跌拖累

伦铜本周料将下跌超过3%，将是3月以来最大周线跌幅。沪铜本周跌幅料将超过2%，为9月中以来最大单周跌幅。

路透综合12家分析机构预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)料降至50.6，总需求未见明显好转，经济增长低位再度放缓。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四警告道，改革不力以及不庇护较弱的成员国给欧元区带来分裂威胁。

全球第二大铁矿石生产商力拓 已决定延迟在澳洲斥资10亿美元建造一个铁矿的计划，聚焦削减资本支出和营运成本，保留现金以便满足股东对高回报的要求。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/李婷仪 审校 白云/张涛)
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