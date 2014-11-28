路透基点：泓富产业信托获得25亿港元新贷款，用来提前偿付2010年贷款--TRLPC

路透香港11月27日 - 汤森路透旗下基点报导，根据消息人士和一份监管文件，泓富产业信托周五将提前偿付一笔在2010年8月签署的22亿港元五年期贷款，所用资金来自于11月14日签署的25亿港元五年期贷款。

泓富产业信托在提交给监管机构的文件中称，新贷款的利率较Hibor加码135个基点，包括20.7亿港元定期贷款和4.3亿港元循环信贷两部分。

文件还称，泓富产业信托是通过一个特殊投资载体、与四家银行签署的25亿港元贷款协议。

新贷款由泓富产业信托持有的一些地产抵押作为担保。另外，汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司与泓富产业信托的地产控股公司为这笔贷款提供无条件和不可撤销的担保。

这笔新贷款的资金也将用于一般公司运营。

2010年的那笔贷款包括两部分：17.7亿港元定期贷款和4.3亿港元循环信贷。Progain Group是该笔贷款的借款人。贷款综合收益是113个基点，利率较Hibor加码81个基点。

渣打银行和三井住友银行是2010年贷款案的牵头行兼簿记行，另外还有10家银行参与其中。

泓富产业信托是李嘉诚拥有的长江实业的子公司。（完）