台湾债市：RP利率持稳，投信端基金申购款涌进令月底资金偏松

路透台北11月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五持稳低档。资金交易人士称，月底投信端资金提前回笼，令月底最后一个交易日资金情势偏向宽松，RP利率维持在既有区间不变。

市场调度人士指出，今日投信端陆续有基金申购款涌进，带动投信端找券需求增温，不过券商及票券商皆提前避开资金落点月底，因此今日RP券源到期量偏少，造成月底难得一见RP券源供不应求的情况。

〞今天一点都不像月底 。〞一位大型证券商交易员说。

展望下周，交易员认为，下周迈入月初，资金情势料更显宽松，预估下月中旬以前RP利率可望持在低档区间，中旬过后再观望央行理监事会议结果及年底资金紧缩态势。

今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.65%，也大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。

今日交割荷兰水利银行(NWB)2.5亿美元外币债、马来亚银行 5亿美元外币债及光鼎电子 2亿台币转换公司债。