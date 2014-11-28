路透基点：远东宏信联贷规模增至2.72亿美元，16家银行承贷--TRLPC

路透香港11月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在香港上市的远东宏信有限公司三年期子弹式定期贷款规模扩大至2.72亿美元，原定目标为2亿美元。

共16家银行于周三签署这项联贷案。

玉山银行(承贷4,000万美元)、台新银行(承贷4,000万美元)、东亚银行(承贷3,000万美元)，及中华开发工业银行(承贷3,000万美元)为牵头行兼簿记行。玉山银行为额度代理行，台新银行则为文件准备行。

台湾合作金库银行承贷2,000万美元，远东国际商业银行则承贷1,500万美元。

高雄银行、彰化银行、日盛银行、土地银行、兆丰银行、新光银行、阳信银行、大众银行，及台湾中小企业银行均承贷1,000万美元。

第一银行承贷700万美元。

初始利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270个基点，与中国国企中化在远东宏信的持股比例挂钩。若中化持股比例低于20%，则利率加码幅度提高至290个基点；若持股比例为20%或以上，则维持加码270个基点。

在加码270个基点的基准下，邀请银行参贷的价码为：综合收益330个基点，前端费用180个基点。

资金将用于为2012年5月取得的2.5年期2亿美元贷款再融资。这笔贷款的利率为Libor加码320个基点，牵头行为东亚银行、国泰世华银行、台新银行、合作金库银行及瑞银。(完) (编译 龚芳; 审校 徐文焰)