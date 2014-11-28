路透基点：远东宏信联贷规模增至2.72亿美元，16家银行承贷--TRLPC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在香港上市的远东宏信有限公司三年期子弹式定期贷款规模扩大至2.72亿美元，原定目标为2亿美元。
共16家银行于周三签署这项联贷案。
玉山银行(承贷4,000万美元)、台新银行(承贷4,000万美元)、东亚银行(承贷3,000万美元)，及中华开发工业银行(承贷3,000万美元)为牵头行兼簿记行。玉山银行为额度代理行，台新银行则为文件准备行。
台湾合作金库银行承贷2,000万美元，远东国际商业银行则承贷1,500万美元。
高雄银行、彰化银行、日盛银行、土地银行、兆丰银行、新光银行、阳信银行、大众银行，及台湾中小企业银行均承贷1,000万美元。
第一银行承贷700万美元。
初始利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270个基点，与中国国企中化在远东宏信的持股比例挂钩。若中化持股比例低于20%，则利率加码幅度提高至290个基点；若持股比例为20%或以上，则维持加码270个基点。
在加码270个基点的基准下，邀请银行参贷的价码为：综合收益330个基点，前端费用180个基点。
资金将用于为2012年5月取得的2.5年期2亿美元贷款再融资。这笔贷款的利率为Libor加码320个基点，牵头行为东亚银行、国泰世华银行、台新银行、合作金库银行及瑞银。(完) (编译 龚芳; 审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。