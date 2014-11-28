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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 11:29 BJT

台湾股市：早盘小涨，周六选举前投资人趋于保守

台湾周六将进行九合一县市长与议员选举，执政的国民党有可能在选举中失利。这场选举被视为2016年总统大选的前哨战，如果国民党胜选，股市或寻得些许支撑，降低短线的不确定性。

电子类指数 涨0.3%，金融保险类指数小涨0.1%。(完)
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