《分析》欧洲食品价格陷低通胀困境，拖累食杂店营收及股价

欧洲最大零售商--家乐福表示，水果和蔬菜价格下跌拉低了季度营收。

同时，阿霍德(Ahold) 表示，俄罗斯进口禁令导致荷兰果蔬价格在第三季下跌6-7%，不过认为这种影响正在减退，该公司在物价上涨的美国市场的业务提供了帮助。

业内高管预计，全球不断增长的人口最终将促使全球食品价格反弹，即便欧洲的价格战或许仍会加剧。

根据尼尔森的数据，价格下滑已经帮助销售量创下2011年来最快增速，并预计2015年第一季销售量进一步增长。

食品通胀回归将可能拉动该行业出现复苏，相对于大盘而言，该板块股价处于10年来最低水平，预估市盈率为12-13倍。

“前几次通胀处于类似水平时，此版块在随后的12-18个月相对于大盘被重估，”花旗分析师Pradeep Pratti说。