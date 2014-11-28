《分析》欧洲食品价格陷低通胀困境，拖累食杂店营收及股价

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
欧洲最大零售商--家乐福表示，水果和蔬菜价格下跌拉低了季度营收。
同时，阿霍德(Ahold) 表示，俄罗斯进口禁令导致荷兰果蔬价格在第三季下跌6-7%，不过认为这种影响正在减退，该公司在物价上涨的美国市场的业务提供了帮助。
业内高管预计，全球不断增长的人口最终将促使全球食品价格反弹，即便欧洲的价格战或许仍会加剧。
根据尼尔森的数据，价格下滑已经帮助销售量创下2011年来最快增速，并预计2015年第一季销售量进一步增长。
食品通胀回归将可能拉动该行业出现复苏，相对于大盘而言，该板块股价处于10年来最低水平，预估市盈率为12-13倍。
“前几次通胀处于类似水平时，此版块在随后的12-18个月相对于大盘被重估，”花旗分析师Pradeep Pratti说。
“板块重估的可能性日渐增强，我们正在靠近这一时点。”(完) (编译 洪曦/郑茵/艾茂林/王兴亚；审校 朱晓军/王丽鑫/许娜)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。