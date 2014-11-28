路透调查：日本基金经理11月调高欧元区股票配置比例

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美国债券配比从33.0%上升到34.5%，日本债券配比从35.7%下降到32.7%，表明日本国内投资收益率仍较低，投资人寻求更高回报。
日本央行在10月31日意外宣布，进一步扩大货币刺激计划。
基金经理将英国债券配比从6.3%下调到3.7%，英镑大幅走弱令英债魅力降低。
英镑兑美元 上周跌至14个月低位，因英国央行加息预期仍在降温。(完) (编译 徐文焰/高琦/洪曦; 审校 艾茂林/戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。