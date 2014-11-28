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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 11:45 BJT

路透调查：日本基金经理11月调高欧元区股票配置比例

美国债券配比从33.0%上升到34.5%，日本债券配比从35.7%下降到32.7%，表明日本国内投资收益率仍较低，投资人寻求更高回报。

日本央行在10月31日意外宣布，进一步扩大货币刺激计划。

基金经理将英国债券配比从6.3%下调到3.7%，英镑大幅走弱令英债魅力降低。

英镑兑美元 上周跌至14个月低位，因英国央行加息预期仍在降温。(完) (编译 徐文焰/高琦/洪曦; 审校 艾茂林/戴素萍)
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