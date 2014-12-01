港报财经评论：内地钱多，A股势强--经济日报11月29日

内地钱多，A股势强/林瑞芬

恒指昨跌0.07%至23,987，国指则升1.2%至11,145；大市成交额902亿港元。综合本周恒指涨2.3%，国指涨6.7%，平均成交额890亿港元。沪深股市昨再冲高峰至7,105亿人民币（约8,994亿港元），与港股交投，抛离成条街，中、港投资者购买力立竿见影，得放开眼光，认清未来路向。等中国内地股市炒得好热，先可以流少少钱让港股暖市，或是未来的现实。望都望中国内地股市好些，港股才有上升机遇。恒指后市仍以挑战24,000至24,200阻力区以挑战25,000为预期，国指顺势可望趋探11,500。

微观今周A、H股之发展，炒H股会跟足A股升幅都挺难，以同日表现对比更明显。拿个例子，于周内推介的金隅 ，A股昨显着上升7%，全周累计升16%；相反，H股昨升2%，全周累计升8.1%。同样，偷步炒一号文件下，见一拖 A股全周涨11%，H股升1.3%。长城汽车 A股昨升6%，而H股只升3%。由此可见，两地确存在购买力强弱现实，参与港股的购买力逊色，对未来就要深思，若是同股同业务，中国内地人购买力高，索性直接买A股可能来得得心应手。金隅A股已经突破三角形，昨日收8.89人民币，量度升幅计约至11.4港元，中期升幅还有近30%。

当然，H股就算跟不足，断估都不会逆势而呈下跌势那么失常，总计可能会随势升，但千万别以为会以同样升幅作假设，且要有耐性守候了！都不知参与港股的购买力何时会转强。中国内地减息没阻人民币升势，昨日见创逾八个多月的新高，加上股市显见成交激增，反映投资者此际是乐观。总计今周，中国内地股市交投额一浪高于一浪，下周若认购新股资金解冻，相信交投额续更上一层楼。年底前，上证走势以大涨小回格局主导居多，昨收2,682，升2%，连涨七日，反覆上攻2,900更有信心。油组暂不减产，油价连日下挫，航空股及航运股就有运行了。东方航空 、南方航空 、国航 涨6.4%至8.3%，而中海发展 、中海集运 等涨5.7%及6%，成投资者天堂。相反，油价跌担心拖累油公司减资本开支、减开采勘探、中海油服 、华油能源 、中海油 及中石油 等跌3.3%至9.5%不等，成投资者地狱。(B04)

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