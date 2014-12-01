港报财经评论：内地A股可以有几牛--信报12月1日

内地A股可以有几牛/习广思

美国周四感恩节休息，周五只得半日市，但昨天港股仍有729亿港元成交，恒指美国感恩节及黑色星期五零售销情理想，带动一众零售股上扬。全球最大超市沃尔玛股价再创新高，上周五半日市升了3%，令道指在油股不振下依然微升。油价则反弹乏力，本周市场焦点仍是油价及中国内地A股。今天包括中国在内，主要经济国都有11月的采购经理指数公布。虽然“周五奇迹”没有再现，人民银行未有减存款准备金率，但观乎上证指数的长期走势，却颇为引人憧憬。上证指数有3次大升浪，一是1990年初，二是1996年至2001年间，三是2005年至2007年间，升幅分别是975%、312%及450%。

大升浪及大型调整市泾渭分明，上证指数在美国金融海啸后的反弹于2009年7月已结束，进入长达5年的下降调整期，期间虽有上落，但整体方向仍是向下。今年下半年，上证指数开始升破这条长达5年的下降轨，会否预示着新的一次大升浪已经诞生？论多年的调整期，这是有机会的。论经济情况，企业盈利不断下滑，经济增长放缓，一切均处于谷底，令人难以乐观。不过，传统智慧是牛市诞生于经济谷底，而非在经济峰顶。上一波牛市始于2005年中，但企业盈利最差时是在翌年3月。大升市背后的理由很多，事后才会看得更清楚。今次若真的是大牛市，主题也离不开大规模的改革开放。中国先后经历了农村改革、房屋改革、国企改革、入世界贸易组织等，每一次大型改革都为经济注入新动力。

中国今次的“大手术”自然轮到金融领域的改革，以提升资本运用效率为先，做好分配经济资源，这些是习李政府上场后，一直强调的重要方针。未来一两年，如果政策能陆续出台及落实，A股不愁没有理由炒上。看来未来一年还是要买A股，只待入市时机及水位。中国内地昨天公布存款保险条例征求公众意见，谘询于12月30结束，并附有解读，说明推出存保制有利为中小银行创造公开的竞争环境，看来中小内银仍会继续炒作。另外，油股随油价大跌，不少朋友都想捞底，但关键还是油价往何处走？纽约期油上周五稍作反弹，半日市，收市时前半小时再急跌1美元，收报66.15美元，沽压大而承接弱。(B02)

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美汇强势可续/苏子

在减息效应下，上证综指上周创下自2010年10月中旬的4年多以来接近8%的最大单周升幅，自6月底更已强劲上升近33%；与此同时，美元表现仍然坚挺，使非美元货币的表现在疲弱势头里运行，持好仓者均无运行。大宗商品价格的表现更惨不忍睹，油价跌势更使不少投资者感到意外，因上周五纽约期油单日急挫达10%，自6月中旬以来更已暴挫近40%，走势与上证综指形成鲜明的对照。

至于较看好的金价亦不能幸免，已失守1,171美元关键支持，上周五收市急挫逾2%，以上半年高位1,345美元计，已跌约13%；短期走势预料将考验1,150美元关口。此外，中国银行业所发行的理财产品的回报率，据中国内地资讯数据商WIND资料显示，已自今年1月份的6.2%高峰水平，回落至5.4%。回报减少使流入这个市场的资金大幅减少；根据野村证券估计，10月份流入资金减少了1,251亿人民币，对比今年1月则仍增加9,932亿人民币。至于阿里巴巴旗下最受欢迎的中国货币市场基金──余额宝，截至9月底为止，规模亦自6月时的5,741.6人民币，减少至5,349亿人民币，回报率则自今年1月接近6.8%，显着回落至4%。

由于这些风险接近至零的中国内地投资产品回报率已明显下降，加上海外的相对较高风险投资产品回报率又使中国内地投资者大失所望，故相信，未来不少中国内地投资者只会采“宁买当头起”的策略，把资金从低收益或回报正在下降中的投资工具撤走，转投在目前正处极佳上升势头的上海A股之上，而在大量散户重回中国内地股市下，相信A股的表现将鹤立鸡群，以及势必成为未来全球投资者的焦点所在。留意目前大宗商品价格的急挫，意味着对正受通缩威胁的欧罗区不利，但却对耗油大国美国有利，可加速美国经济进一步扩张的步伐，结果使美元可以保持目前坚挺势头之余，并令已呈大弱势的欧罗兑美元及金价在缺乏藉口追捧下，未来的走势预料是有反弹、无升幅，即中长线采取逢高沽出策略肯定不会犯大错。(B08)

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