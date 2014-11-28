中国债市动态：资金紧推短券收益率及IRS稍涨，但宽松政策预期限制升幅

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月28日 - 中国银行间债市周五早盘短债收益率及IRS(利率互换)略有上行，因资金面较上日明显收敛，不过长债变动有限；而在宽松政策预期犹存的背景下，债市暂难现明显调整。
交易员表示，市场上对资金突现紧张的原因众说纷纭，其中一个流传较广的说法是央行近期向银行提供的短期流动性支持到期未续做，导致资金供给收缩，不过在降息后市场对政策进一步放松的预期有增无减，因此机构情绪普遍稳定。
“缺钱啊，上午大家都忙着借钱，现券还好，短的（收益率）稍上，长的没怎么动，现在国债期货又飙（升）了，不知道又会有什么传言出来。”上海一券商交易员称。
剩余期限约0.8年的国开行固息债140223券 最新报价收益率报3.64%/3.60%，上日尾盘为3.5999%/6.5801%。
上海一银行交易员则谈到，现在资金一有紧张苗头，市场就预期要出政策，在这样的环境下现券收益率大涨也难，“大家对后续政策还是有预期，利率上不去。”
此外，今日银行间回购定盘利率 有所走低，这也抑制了IRS的升幅。
在上周末意外降息后，中国央行本周公开市场也动作频频，周二正回购量缩价跌，周四则时隔四个月再度暂停正回购操作。央行在价格政策工具上已祭出降息的“终极大招”，而随着正回购的停做，未来货币政策在数量工具的想象空间亦被打开。
剩余期限近10年的国开行固息债140222券 最新报价收益率报3.88%/3.83%，上日尾盘为3.89%/3.83%。
国债期货主力合约TF1503 盘中探底后回升，早盘收报97.622元，较上日结算价小涨0.038元，或0.04%。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。