中国债市动态：资金紧推短券收益率及IRS稍涨，但宽松政策预期限制升幅

路透上海11月28日 - 中国银行间债市周五早盘短债收益率及IRS(利率互换)略有上行，因资金面较上日明显收敛，不过长债变动有限；而在宽松政策预期犹存的背景下，债市暂难现明显调整。

交易员表示，市场上对资金突现紧张的原因众说纷纭，其中一个流传较广的说法是央行近期向银行提供的短期流动性支持到期未续做，导致资金供给收缩，不过在降息后市场对政策进一步放松的预期有增无减，因此机构情绪普遍稳定。

“缺钱啊，上午大家都忙着借钱，现券还好，短的（收益率）稍上，长的没怎么动，现在国债期货又飙（升）了，不知道又会有什么传言出来。”上海一券商交易员称。

剩余期限约0.8年的国开行固息债140223券 最新报价收益率报3.64%/3.60%，上日尾盘为3.5999%/6.5801%。

上海一银行交易员则谈到，现在资金一有紧张苗头，市场就预期要出政策，在这样的环境下现券收益率大涨也难，“大家对后续政策还是有预期，利率上不去。”

此外，今日银行间回购定盘利率 有所走低，这也抑制了IRS的升幅。

在上周末意外降息后，中国央行本周公开市场也动作频频，周二正回购量缩价跌，周四则时隔四个月再度暂停正回购操作。央行在价格政策工具上已祭出降息的“终极大招”，而随着正回购的停做，未来货币政策在数量工具的想象空间亦被打开。

剩余期限近10年的国开行固息债140222券 最新报价收益率报3.88%/3.83%，上日尾盘为3.89%/3.83%。