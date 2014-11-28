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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 12:15 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跌回0.8500下方，卖盘重新涌现

路透11月28日 - 1007GMT

* 澳元/美元跌回0.8500下方，卖压沉重

* 从0.8502到0.8523的短暂反弹遭遇新的卖盘

* 油价下跌逾6%令许多人不安，通缩成为市场热议的话题

* 美元全线走强

* 月底资金流动和交叉盘走势让澳元全线下跌

* 0.8480为支撑位，但难有买入机会(完)

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