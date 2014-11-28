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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 12:33 BJT

日本债市：日股上扬打压公债，两年期公债收益率首度跌为负值

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.005% -1.0 0.005%

五年期公债 0.110% +0.5 0.105%

10年期公债 0.425% +0.5 0.420%

20年期公债 1.190% +0.5 1.185%

30年期公债 1.390% +0.5 1.385%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.83 -0.05 146.88

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/王颖；审校 高琦/王丽鑫)
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