台湾货币市场：央行冲销力道偏弱，月底短率未见走高

* 央行冲销力道偏弱，月底未见紧缩

* 短票成交仍以年内为主，票券商缺口小

* 投信资金提前回笼，RP利率不变

记者 董永年

路透台北11月28日 - 台湾银行间跨月短率周五持稳。资金调度人士表示，受近日央行减少冲销力道带动，部分大型行库也担任资金供给角色，整体市况相当宽裕，本次月底效应并不明显。

他们指出，相较年中以后几次月底偏紧的经验，这次资金宽松的状况有点出乎意料。不过下周进入12月，可能又是另一番景象。银行间资本适足率(BIS)计算以及外资不能提供跨年拆款等紧缩因素，还是会让月中过后的短率出现变化。

“央行有少收一些，这个月还蛮客气的。”一位民营银行交易员说。

另一小型票券商交易员则称，今天连大型行库都有钱了，月底当然顺利过关。这主要可能受央行少收存单影响，迫使行库也要去化多余资金。

一民营银行交易员表示，最近持续有基金型的定存涌入，使得可提供拆出额度增加。

本地时间12:08时：

--台币兑美元 走贬0.3分，报30.954。

--台湾加权股价指数 上涨0.16%，报9,179.70点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.387%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间暂在0.390-0.550%，上日为0.385-0.550%；两周拆款利率区间暂在0.49-0.55%，上日在0.385-0.55%。

**跨年短票成交仍少**

短票市场方面，票券商指出，由于先前已避开月底落点，今日资金缺口有限。短票成交多以年内为主，少部分可以跨过新历年关。

票券商表示，下周时序迈入12月，预料月中之前，短票利率仍会维持在既有水准。但进入中下旬，就会开始反应年底的紧缩因素。

“12月票的钱还好，我只担心拆款。”一位票券商资金调度人士说。

一民营银行交易员则称，今日只买年内的短票，成交利率在0.65-0.67%，最近还不会承做跨年的短票。

今日票券商与银行承作的自保短票落点以年内为主，30天短票利率主要成交在0.61-0.63%，大区间在0.60-0.65%；跨年短票利率主要在0.65-0.66%，大区间在0.64-0.70%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.615%，持平上日。

今日央行存单到期金额为3,589亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期总额为9,773.2亿台币，落点为周一2,405亿、周二2,552.4亿、周三2,293亿、周四2,257.8亿、周五265亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为131亿台币，累积超额准备为4,448亿台币、加计前期1%的超额准备为5,154亿台币。

**投信资金提前回笼**

台湾债券市场附买回(RP)利率周五持稳低档。资金交易人士称，月底投信端资金提前回笼，令月底最后一个交易日资金情势偏向宽松，RP利率维持在既有区间不变。

市场调度人士指出，今日投信端陆续有基金申购款涌进，带动投信端找券需求增温，不过券商及票券商皆提前避开资金落点月底，因此今日RP券源到期量偏少，造成月底难得一见RP券源供不应求的情况。

〞今天一点都不像月底 。〞一位大型证券商交易员说。

展望下周，交易员认为，下周迈入月初，资金情势料更显宽松，预估下月中旬以前RP利率可望持在低档区间，中旬过后再观望央行理监事会议结果及年底资金紧缩态势。

今日证券商短天期公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；10天期公司债RP今日成交0.63-0.64%，一个月天期公司债RP则成交在0.65%，也大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。

今日交割荷兰水利银行(NWB)2.5亿美元外币债、马来亚银行 5亿美元外币债及光鼎电子 2亿台币转换公司债。