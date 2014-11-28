《全球汇市》美元走势强劲，而油价暴跌打压大宗商品货币

“我们重申，外汇市场对下周四会议宣布扩大资产购买范围的可能性有些低估。进入下周，我们仍看空欧元兑美元和欧元兑英镑。”

市场一直在测试瑞郎上限，央行自2011年以来成功地守住了这一上限。瑞士央行警告称，若公投赞成增加黄金储备，则央行可能无法继续做到这一点。