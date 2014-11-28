《全球汇市》美元走势强劲，而油价暴跌打压大宗商品货币

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“我们重申，外汇市场对下周四会议宣布扩大资产购买范围的可能性有些低估。进入下周，我们仍看空欧元兑美元和欧元兑英镑。”
欧元兑美元 跌至1.2457美元，脱离周四高点1.2524。
本周末焦点将放在瑞士，该国周日将决定央行是否增加黄金储备规模。
市场一直在测试瑞郎上限，央行自2011年以来成功地守住了这一上限。瑞士央行警告称，若公投赞成增加黄金储备，则央行可能无法继续做到这一点。
瑞郎兑欧元 守在1.2025瑞郎，仅比1.20上限低0.2%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2445 1.2466 -0.17 -9.46 1.3745
美元/日圆 118.31 117.68 +0.54 +12.36 105.30
欧元/日圆 147.24 146.72 +0.35 +1.73 144.73
美元/瑞郎 0.9656 0.9639 +0.18 +8.15 0.8928
英镑/美元 1.5705 1.5733 -0.18 -5.14 1.6556
美元/加元 1.1346 1.1327 +0.17 +6.84 1.0620
澳元/美元 0.8492 0.8541 -0.57 -4.72 0.8913
新西兰元/美元 0.7824 0.7865 -0.52 -4.66 0.8206
澳元/日圆 100.470 100.530 -0.06 +7.05 93.850
新西兰元/日圆 92.570 92.570 +0.00 +7.13 86.410
英镑/日圆 185.81 185.18 +0.34 +6.59 174.33
澳元/新西兰元 1.0845 1.0855 -0.09 -0.03 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/王丽鑫/陈宗琦/朱晓军；审校 艾茂林/许娜/郑茵/龚芳)
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