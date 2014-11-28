中国汇市：人民币早盘大贬，国际油价暴跌驱动大量油盘购汇

* 人民币早盘大幅走跌，盘中一度创两个月新低

* 中间价走贬，中止此前连续三日走升

* 隔夜油价大跌驱动国内大量油盘购汇

* 短期人民币仍有继续回调的动力

路透北京11月28日 - 中国人民币兑美元 周五早盘大幅走跌，中间价中止连续三日走强后走弱。交易员称，OPEC不减产决定重创隔夜油价，刺激国内大量油盘购汇涌出，加上月末和周末企业购汇叠加，推动早盘大幅走弱，并创出近两个月新低。

交易员指出，今天油盘购汇的量非常的大，客盘其他购汇也不小，虽然市场跌至接近6.15关口时遭遇一波结汇阻击，但整体购汇力量强大，仅令人民币贬值幅度收窄了20-30个点，并没有改变市场的运行方向。

“从早上就开始贬，spot动的非常大，月底和周五的购汇，...今天油盘（购汇）的量非常大，整个市场净购汇。”一股份制行交易员指出。

北京时间12:15，人民币兑美元即期报6.1479元，盘中一度触及6.1493的自9月30日以来的两个月新低，上日收报6.1392元。今日人民币兑美元中间价 为6.1345，上日中间价为6.132元。

交易员并称，中资大行是今天客盘购汇的主力，油盘的量是非常惊人的，从短期看，市场力量仍是往继续走贬的方向，监管层亦只是意图控制贬值的节奏，并没有改变市场方向的迹象。

石油输出国组织(OPEC)周四决定保持产量不变，以沙特为首的海湾产油国置该组织贫穷成员国要求减产以遏制油价下跌的呼声不顾，坚持不减产,推动指标布兰特原油期货 一度暴跌逾6美元，至每桶71.25美元。

全球汇市方面，美元周五早盘持坚，之前兑加元和挪威克朗等大宗商品货币大幅上扬，因石油输出国组织(OPEC)决定不减产。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2565/95，上日尾盘为6.2530。

北京时间12:30，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1558/78元，上一交易日尾盘报6.1462元。