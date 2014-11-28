版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 15:13 BJT

英国数据：11月房价较前月上涨0.3%--Nationwide

路透伦敦11月28日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，11月英国房屋价格上涨放缓，一如分析师预期，因交易活动依然相对疲弱。

英国11月房价较前月上涨0.3%，低于10月的0.5%。11月房价较上年同期升高8.5%。

“住房市场的换手率远低于长期均值。”全英房屋抵押贷款协会首席经济学家Robert Gardner在一份声明中表示。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐