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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 15:07 BJT

表格：德国10月实质零售销售较前月增长1.9%，较上年同期增1.7%

路透柏林11月28日 - 德国联邦统计局周五公布，10月实质零售销售较前月增长1.9%，较上年同期增1.7%。

以下为数据细节(%):

零售销售 14年10月 14年9月 13年10月

月变动率(实质) +1.9 -2.8 -0.7

月变动率(名义) +1.5 -2.7 -0.4

年变动率(实质) +1.7 +2.4 -0.1

年变动率(名义) +1.7 +3.0 +0.9

注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。

路透调查的分析师预估中值为，10月实质零售销售较前月增长1.5%，较上年同期成长1.4%。(完)

(编译 王洋; 审校 艾茂林)
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