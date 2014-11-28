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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 16:16 BJT

表格：瑞士11月KOF领先成长指标为98.7，路透调查预估为100.1

路透苏黎世11月28日 - 瑞士智库KOF周五公布：

* 瑞士11月KOF领先成长指标为98.7，路透调查预估为100.1

* 瑞士10月KOF领先成长指标修正为99.5，初值为99.8

该数据反映瑞士经济在未来六个月左右的预期表现。

主要数据：(括号内数据为前值)

2014年11月 2014年10月 2013年11月

98.7 99.5(99.8) 1.85(完)
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