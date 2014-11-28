《热点透视》亚洲债务人为低通胀所苦，油价下跌如雪上加霜

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
撰稿 Andy Mukherjee；编译 朱晓军
路透新加坡11月28日 - 油价跌跌不休，可能会加重亚洲债务人的“低通胀”痛苦。随着薪资与物价停止上涨，高杠杆的消费者和企业或许得缩减开支来偿还贷款。已经减慢的国内生产总值(GDP)增长恐怕更进一步失速。
石油输出国组织(OPEC)在11月27日会议上决定不减产，导致原油价格跌至四年新低。今年迄今油价大跌34%，对于能源净进口的亚洲通常算是好消息。消费者和企业能把在汽油、柴油上节省的钱用到别处。内需也能得到提升。
油价大跌对印度和印尼也是利好。这两国政府为能源成本进行补贴，补贴成本降低，有助于减轻它们的财政压力，从而有更大空间在基础设施上增加投入。不过这些国家的债务水平不太高。对于杠杆水平较高的中国、韩国、泰国、马来西亚和新加坡等经济体，大宗商品崩跌来得真不是时候。
中国的问题是企业杠杆率过高。其他经济体则是个人财务状况吃紧。韩国、马来西亚和泰国的家庭债务与GDP之比已经超过80%，在新加坡该比率是76%。当债务人举债时，他们预期着三件事：富裕国家印钞可以在更长时间内维持低水平的借贷成本；国内房地产价格将持续上涨；通胀稳定可以促进薪资增加、减少家庭实际债务负担。
第三个预期已经瓦解。亚洲通胀低迷而且还在下滑。随着油价下跌，通胀下滑会越来越快。在韩国、中国和新加坡，通缩现在都成为实在的威胁。
亚洲低通胀情况的图表：link.reuters.com/paq53w
亚洲经济体也不是完全束手无策。新加坡高度依赖国外劳动力，意味着该国可以要求企业减少雇用海外出生的工人，这样本地居民就可以获得更高薪资。不过更大范围上来看，低通胀可能会限制亚洲的消费能力。
考虑到低油价是全球需求疲弱的一个症状，对这个依赖出口的地区来说不太可能是好兆头。如果各国当局在运用货币及财政政策对抗低通胀方面动手太晚，普通亚洲家庭就有可能跌入债务陷阱。(完) (译文审校 王丽鑫/张明钧)
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