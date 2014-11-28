香港股市：恒指早盘小跌，能源股因油价下挫而走跌

截至中午时分，恒生指数 小跌0.1%，报23,978.58点。但恒生国企指数 上涨0.5%至11,070.90点。两种指数本月以来分别为持平和跌2.9%。

能源股下跌，因在石油输出国组织(OPEC)周四决定保持产量不变后油价跌至四年低点。