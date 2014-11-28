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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 13:08 BJT

香港股市：恒指早盘小跌，能源股因油价下挫而走跌

路透香港11月28日 - 香港股市恒生指数周五早盘小跌。

截至中午时分，恒生指数 小跌0.1%，报23,978.58点。但恒生国企指数 上涨0.5%至11,070.90点。两种指数本月以来分别为持平和跌2.9%。

能源股下跌，因在石油输出国组织(OPEC)周四决定保持产量不变后油价跌至四年低点。

恒生AH股溢价指数 报104.94，为2013年6月以来最高水准。(完)
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