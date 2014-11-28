韩国个股：又到年底调整时，三星电子员工担心裁员惶惶不可终日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔11月28日 - 三星电子 内部人士称，又快到公司年底进行人员调整的时候了，今年大家表现得格外焦虑，因为三星智能手机业务表现疲弱，业绩又降至三年最差表现，公司预计将大量裁员。
按照韩国企业的传统，三星预计将在12月初宣布年度人员变动，这个规矩就算在公司光景好的时候也意味着，有那么几个礼拜员工总会因为升迁、换岗或裁员的不确定性而表现得心不在焉。
自从三星电子第三季营业利润大降近三分之二后，进行裁员的可能性就变得更大了。
低端有中国小米 ，高端有美国苹果 ，三星夹在中间的日子很难过，过去三个季度其智能手机市场份额连连萎缩，导致外界揣测移动业务主管J.K. Shin有可能因此被开除掉。
“大家都非常不安，就连高层都在四处打听情况，”一位三星员工说。
三星拒绝就可能的人员变动置评。该公司在这方面口风一直非常紧，就连那些直接受到影响的人都要到在变动正式宣布前一两天才会知情。
首尔本地报纸每日经济新闻近期报导称，三星电子有可能裁掉20%的高层职位，其中有30%来自移动部门。
三星电子2013年员工数约为29万人，其中三分之一的人在韩国。
虽然日常工作还在继续，但据一位三星员工称，经理和高层管理人员都非常心不在焉，以致于普通员工在工作日和周末都需要加班，才能确保主要产品的开发工作保持在正轨上。
三星集团决定将化学和国防子公司出售给韩华集团，也加大了三星员工对调整的焦虑程度。(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)
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