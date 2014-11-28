港股业绩：大快活中期净利增12%，对手大家乐持平对全年表现审慎

路透香港11月28日 - 香港三家主要连锁餐饮集团周五公布中期业绩，其中快餐连锁大快活 表现最佳，中期净利按年增长12%，得益于增加分店和中国业务表现改善；至于规模较大的竞争对手大家乐 在开支上升下净利只持平去年同期，且对全年表现保持审慎。

走中高档茶餐厅路线的翠华控股 中期净利则按年升3.9%，受惠期内开设新餐厅。（三家公司的净利和派息情况请见文末附表。）

三家餐饮集团中市值和规模最大的大家乐表示，截至9月底止六个月，旗下＂大家乐＂品牌快餐业务的同店销售同比增长约一成；专注粥面市场的＂一粥面＂期内同店销售同比则升8.6%。

大家乐内地业务的增长则较逊色，华南快餐上半年度的同店销售仅增长4.1%，而华东业务受市场竞争所影响。

大家乐表示，上半年度高企的营运成本和充满挑战的经营环境料于下半年度持续，对集团全年表现保持审慎。集团拟进一步扩展旗下领导品牌的网络，并以多品牌概念增加市场份额。

至于对手大快活同期香港和内地业务均有增长，其中香港的分店增加九间，同店销售亦有健康增长。此外，市场对该公司新增的特色餐厅如＂垦丁茶房＂及＂友天地＂反应正面，未来将会增加这方面的投资。

内地业务方面，大快活于上半年度关闭表现欠佳的分店，将资源投放于一线城市盈利能力较高的分店，令业务持续改善，同店销售明显增长。

至9月底，大快活在香港和中国大陆分别有117间店舖和17间快餐店。

翠华控股于上半年度开设了六家新餐厅，香港及大陆分别占两家和四家，使其在中港澳三地的餐厅数目增至47家。公司目标是于2017年经营餐厅总数超过80家。

翠华表示，未来计划透过加强中央采购提高议价能力，解决成本上涨问题。此外，近年中港两地的消费者对食品安全愈趋重视，公司将致力提升品质研发，重视食品安全及质量，确保食品水准。

以下为三家餐饮集团截至9月底止六个月业绩概要：

中期净利（港元 同比变化 每股中期息（港元