国际油市：布兰特原油接近四年低位，此前OPEC决定不减产

0446 GMT，布兰特原油 下跌0.09美元至每桶72.49美元，上日重挫5.17美元收报72.58美元。周四稍早时曾触及2010年7月以来最低的71.25美元。

布兰特原油11月下跌超过15%，可能创出2008年11月来最大单月跌幅。

布兰特原油6月迄今已从每桶高于115美元下跌近40%，因北美页岩油产量增加，造成供应过多，但全球经济成长前景却仍低迷。

美国原油1月合约 较周三下滑4.78美元至每桶68.91美元，稍早时曾跌至2010年5月以来最低的67.75美元。美国市场周四逢感恩节假期休市。

美国原油期货11月下跌近15%，本月恐录得2012年5月来最大单月跌幅。

俄罗斯最具影响力的石油官员谢琴表示，明年上半年底前油价可能跌至60美元甚至更低。他说，如果油价继续不振，俄罗斯可能每日减产20-30万桶。

委内瑞拉总统马杜罗周四晚间表示，该国将继续采取行动推高石油价格，直至油价反弹至每桶100美元。 (完)

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