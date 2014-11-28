国际油市：布兰特原油接近四年低位，此前OPEC决定不减产

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
0446 GMT，布兰特原油 下跌0.09美元至每桶72.49美元，上日重挫5.17美元收报72.58美元。周四稍早时曾触及2010年7月以来最低的71.25美元。
布兰特原油11月下跌超过15%，可能创出2008年11月来最大单月跌幅。
布兰特原油6月迄今已从每桶高于115美元下跌近40%，因北美页岩油产量增加，造成供应过多，但全球经济成长前景却仍低迷。
美国原油1月合约 较周三下滑4.78美元至每桶68.91美元，稍早时曾跌至2010年5月以来最低的67.75美元。美国市场周四逢感恩节假期休市。
美国原油期货11月下跌近15%，本月恐录得2012年5月来最大单月跌幅。
俄罗斯最具影响力的石油官员谢琴表示，明年上半年底前油价可能跌至60美元甚至更低。他说，如果油价继续不振，俄罗斯可能每日减产20-30万桶。
委内瑞拉总统马杜罗周四晚间表示，该国将继续采取行动推高石油价格，直至油价反弹至每桶100美元。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/李婷仪 审校 戴素萍/张若琪)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。