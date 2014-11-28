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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 13:33 BJT

路透调查：澳洲央行12月会议料维持利率于2.5%不变

路透悉尼11月28日 - 路透调查显示，分析师预期澳洲央行12月会议将维持利率不变。

调查中所有24位分析师均预期，央行12月2日(周二)会议将维持隔夜拆款利率在纪录低位2.5%。

多数分析师预期澳洲央行2015年底上调利率，两名预期明年初升息。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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