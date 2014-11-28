香港金融：场外衍生工具交易的强制性汇报规则最快明年首季开始实施

路透香港11月28日 - 香港金融管理局与证监会周五称，将就新的场外衍生工具制度下强制性汇报及相关备存纪录责任规则进一步谘询意见，预计最快明年首季开始实施，涵盖掉期息率及不交收远期交易。

政府此前订立香港场外衍生工具市场的整体监管框架，引入强制性汇报、结算、交易及备存纪录责任。金管局与证监会现正合作制定具体实施规则，并分阶段生效，首先是强制性汇报（下称《规则》）。

金管局与证监会于7-8月就《规则》进行公众谘询，现提出修订建议，包括首先适用于认可机构、核准货币经纪、持牌法团及中央对手方，但对设于香港或从香港运作的其他人士，同样的责任将会押后实施。

此外，押后落实要求认可机构及持牌法团汇报其以获注册或发牌从事第9类受规管活动（提供资产管理）人士的身分订立的交易的建议。并因应市场意见而进一步延伸或放宽部分豁免及许可。

金管局与证监会表示，将同时就项附带事项（包括汇报估值交易资料等等）征求进一步意见，预计在2015年第一季将《规则》提交立法会进行先订立后审议的程序，并开始实施，往后会将强制汇报范围伸延至自动化交易服务中央对手方以及香港人士。

至于强制性结算、交易及相关的备存纪录责任的详细规则，预计明年陆续进行谘询。

政府重申，新监管制度旨在透过提升场外衍生工具市场的透明度，加强金融市场的稳定性，并按照其他主要金融市场的类似改革措施而制订。

首个强制性汇报阶段将会涵盖掉期息率及不交收远期，其中包括隔夜指数掉期。具嵌入式不交收远期成分的结构性产品不会视作场外衍生工具交易。

下一阶段的汇报应会涵盖其他的利率与外汇衍生工具，以及某些股票衍生工具。至于其他股票衍生工具以及信贷与商品衍生工具，将于稍后阶段涵盖。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)