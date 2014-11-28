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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 13:48 BJT

澳洲股市：收低1.6%创七周来单日最大跌幅，能源类股重挫

路透悉尼11月28日 - 澳洲股市周五收低，创七周来最大单日跌幅；能源股领跌，因油价创三年来最大跌幅引发商品需求疑虑。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收低1.6%或87.9点至5313.0点，创10月10日以来最大百分比跌幅。能源类指数 重挫7.6%。(完)
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