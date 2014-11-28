台湾股市：选前平盘附近整理，量缩静待选后结果揭晓

路透台北11月28日 - 台湾股市周五连续第三日收涨，创两个月收盘新高。分析师指出，九合一大选前市场观望气氛浓厚，指数整日在平盘附近整理，量缩静待选后结果揭晓 。

台湾加权股价指数 收高0.24%或21.84点，报9,187.15点，前高在9月19日收报9,240.45点，本周收高1.05%。今日成交初值 为706.03亿台币，上交易日修正后为873.24亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，此次选举若国民党于台北市长败选或六都市长仅赢一席，即隐含国民党大败，预期选后将出现失望性卖压，不过市场已相当程度预期国民党选情不利，预估选后影响时间将相当短暂。

“选后反应期间多长、幅度多大，要看选举结果而定。”他说。

他并称，若国民党取得台北市长宝座或六都市长赢得超过两席，对台股则属利多，预期选后将出现短暂的庆祝行情，惟台股指数已涨至逼近9,200点，来到区间相对高点，此时对利空反应会比较敏感，但可能在一两天内就反应完毕。

此外，统一台湾动力基金经理人林彦良表示，选后股市将回归基本面，若选举结果良好、没有太大争议，与当选人政见有关的概念股可能出现一、两天的庆祝行情，但着眼于中长期，仍以业绩及成长性为选股准则，即使选举结果不佳，短线出现较大波动，拉回也应找买点。