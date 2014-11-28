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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 17:04 BJT

表格: LME金属库存最新变化--11月28日

路透伦敦11月28日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

品种 最新库存 变动

铜 164,300 +2,350

锡 11,850 +90

铅 217,775 -125

锌 673,000 +3,925

铝 4,324,175 -8,225

镍 404,496 +2,646

铝合金 26,760 持平

NASAAC 77,420 持平

*NASAAC为北美特种铝合金。(完)

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 高琦)
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