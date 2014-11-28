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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 14:21 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下跌，市场担心金融当局或入市干预

路透首尔11月28日 - 韩元兑美元 周五下跌。日圆兑韩元刷新六年低位，市场人士担忧金融部门可能进行干预。

韩元兑美元 本地市场收报1,107.9，周四收盘价为1,098.4。(完)

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