路透基点：两家银行为中国石油化学工业开发安排1.46亿美元贷款案

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月28日 - 汤森路透旗下基点报导，中国信托商业银行和台湾合作金库已经为中国石油化学工业开发股份有限公司(China Petrochemical Development)提供了1.46亿美元五年期担保贷款。
中国信托商业银行和台湾合作金库分别是该案的额度分配行和担保品管控行，两家银行在11月24日签署了协议。
两家承销行正在邀请数量有限的一些银行也参与该贷款案。
贷款以土地和工厂为担保，用来支持一笔欧元可转换债券的发行。
中国石油化学工业开发位于台湾并在当地挂牌上市，生产石化产品。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。