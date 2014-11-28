路透基点：两家银行为中国石油化学工业开发安排1.46亿美元贷款案

路透11月28日 - 汤森路透旗下基点报导，中国信托商业银行和台湾合作金库已经为中国石油化学工业开发股份有限公司(China Petrochemical Development)提供了1.46亿美元五年期担保贷款。

中国信托商业银行和台湾合作金库分别是该案的额度分配行和担保品管控行，两家银行在11月24日签署了协议。

两家承销行正在邀请数量有限的一些银行也参与该贷款案。

贷款以土地和工厂为担保，用来支持一笔欧元可转换债券的发行。

中国石油化学工业开发位于台湾并在当地挂牌上市，生产石化产品。（完）