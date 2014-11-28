欧元区经济：德国财长称所有国家遵守预算赤字规定至关重要

“我们必须确保大家都遵行欧盟法规，在提升经济成长和更为成功地解决失业、特别是年轻人失业的问题上有着共同责任。”

根据路透所见到的文件草案，欧盟执委会将于周五告知法国、意大利以及比利时，它们的2015年预算案可能违反欧盟规定，但也许要延迟到3月初再来决定要采取哪些行动。

2013年6月的欧盟财长会议上曾给予法国两年的时间，也就是在2015年达成预算赤字低于3%国内生产总值(GDP)的目标；但法国当局表示2015年也无法达成目标，需要到2017年才能达标，这让欧盟执委会及欧元区成员国感到恼怒。