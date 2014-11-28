欧元区经济：德国财长称所有国家遵守预算赤字规定至关重要

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“我们必须确保大家都遵行欧盟法规，在提升经济成长和更为成功地解决失业、特别是年轻人失业的问题上有着共同责任。”
根据路透所见到的文件草案，欧盟执委会将于周五告知法国、意大利以及比利时，它们的2015年预算案可能违反欧盟规定，但也许要延迟到3月初再来决定要采取哪些行动。
2013年6月的欧盟财长会议上曾给予法国两年的时间，也就是在2015年达成预算赤字低于3%国内生产总值(GDP)的目标；但法国当局表示2015年也无法达成目标，需要到2017年才能达标，这让欧盟执委会及欧元区成员国感到恼怒。
若欧盟执委会认定法国并未采取行动以达成财长会议所决定的目标，则法国将面临多达42亿欧元的罚款。(完) (编译 田建华/张明钧; 审校 艾茂林/朱晓军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。