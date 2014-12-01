重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月24日-28日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《焦点》中国意外降息意味货币政策转向？央行说“NO”市场却视为“YES”

中国上周末意外降息，为逾两年来首次。尽管央行明确表态此举并不意味着中国货币政策的转向，但市场却不这么认为，纷纷将其视为新一轮降息降准周期的启动，发出了货币政策由稳健转向宽松的信号。

--《独家新闻》中国准备再次降息，因担心通缩风险--消息

参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心价格下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。

--中国金融：稳健货币政策取向未变，降息非货币政策放松--央行副行长

中国央行副行长胡晓炼周四表示，稳健的货币政策取向没有改变，不能将降息理解为货币政策放松，目前没有转变货币政策取向的需求。她并指出，央行大幅度减少了对外汇市场运行的干预，已基本退出常态干预。

--中国金融：央行将等待四季度数据再考虑是否进一步降息--委员陈雨露

中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露周二表示，人行将会等待第四季经济数据公布后再考虑进一步降息和放宽政策，且表示出台决议将取决于美国和日本的货币政策。

--中国政策：再取消和调整一批行政审批，取消个人携带黄金及其制品进出境审批

中国国务院周一宣布，取消和下放58项行政审批项目，包括取消个人携带黄金及其制品进出境审批等；取消67项职业资格许可和认定事项，取消19项评比达标表彰项目。

--中国政策：拓宽融资渠道，鼓励社会资本加强能源设施投资--国务院

为充分发挥社会资本尤其民间资本的积极作用，中国国务院周三出台指导意见称，要创新融资方式拓宽融资渠道，在充分发挥政府投资引导带动作用同时，鼓励社会资本加强能源设施投资，推进市政基础设施投资运营市场化。

--中国政策：社保基金条例征求意见稿发布，可在境内外市场投资运营

中国国务院法制办发布全国社会保障基金条例（征求意见稿），明确基金投资范围，基金可以在中国境内外市场投资运营，科学配置经国务院批准的固定收益类、股票类和未上市股权类等资产。

--中国数据：1-10月工业企业利润增速继续回落，需求不旺令销售放缓

中国周四公布的1-10月全国规模以上工业企业利润同比增速为6.7%，较1-9月继续回落1.2个百分点；10月当月工业利润增速更重返负值，显示中国经济下行压力仍大。

--中国外汇：10月国际服务贸易逆差缩至172亿美元，旅游占比续降--外管局

中国国家外汇管理局周三公布，10月国际收支口径的国际服务贸易逆差收窄至172亿美元，结束此前连续四个月的增势；其中旅游差额占比续降至42.4%。1-10月累计逆差1,341亿美元，其中逾六成仍由旅游差额贡献。

--路透专访：靠引导对外直接投资来平衡中国经常项目顺差仍是资源错配--余永定

坐拥全球最多的外汇储备，中国政府正从战略层面上鼓励资本输出，加大对外直接投资是主要渠道之一。但中国社会科学院学部委员余永定指出，依靠政府引导对外直接投资或其他形式的对外投资来平衡中国经常项目顺差，依然是一种资源的跨境错配，应让市场自主决定。 ========================================================================== 【金融/证券/保险】

--《分析》中国公开市场正回购暂停，降息打开货币政策想象空间

在上周末意外降息后，中国央行本周公开市场也动作频频，周二正回购量缩价跌，周四则时隔四个月再度暂停正回购操作。央行在价格政策工具上已祭出降息的“终极大招”，而随着正回购的停做，未来货币政策在数量工具的想象空间亦被打开。

--人民币汇率：中国降息举措或终结人民币升值进程，未来波动可能加大

中国意外降息是打压人民币的又一举措，使人民币今年可能出现自2005年汇改以来的首次年度下跌。分析师表示，这可能预示着始于5月的人民币涨势将宣告结束，特别是如果央行采取跟进措施、下调存款准备金率的话。央行跟进降准将使市场充斥廉价人民币资金。

--中国金融：央行明确互联网金融底线监管原则，实施分类监管--副行长

中国人民银行副行长潘功胜周三表示，金融管理部门对互联网金融将坚持开放包容的态度，在明确底线基础上留出行业发展的空间；并针对不同业态，实施分类监管。

--中国金融：地方版“坏账银行”扩容，五家省市级资产管理公司获批--报载

中国地方版“坏账银行”扩容。《经济参考报》周三报导称，中国银监会近日批复了北京、天津、重庆等五省市成立地方资产管理公司，允许这五省市参与本省（市）范围内不良资产批量转让工作。

--《焦点》中国降息银行业未必让利，流动性宽裕增强底气

中国央行两年多来首次降息，但银行业未必因此出血。市场化经营环境下的银行拥有更灵活的策略对冲息差缩窄带来的盈利冲击，而流动性转向宽松及贷款利率下调，令理财产品收益率趋降，进而缓解银行存款流失的压力。

--中国金融：存款保险制度预计很快推出，央行已开始布署实施工作--消息

酝酿多年的存款保险制度终于要揭露真容。三位消息人士周四表示，中国央行已于近日在系统内部召开相关会议，布署有关存款保险制度的实施工作。

--《焦点》房地产和制造业不景气，给中国影子银行治理帮大忙

中国当局设法治理“影子银行”活动的努力正在取得成效，这要归因于经济成长放缓和监管加强。不过，一项力求限制高风险放贷活动的政策取得一些成果，对于中央政府来说并不完全是好消息，因小企业可能更难获得融资。中国央行周五宣布降息，也不大可能对它们有太大帮助。

--中港个股：农行优先股周五挂牌转让，浦发和兴业银行优先股获核准

中国新开展的优先股试点正在积极推进，首个在国内完成优先股发行的中国农业银行周二公告称，公司400亿元人民币优先股周五将挂牌转让；而浦发银行和兴业银行表示，其非公开发行优先股计划已获证监会核准。

--中国个股：浦发银行拟增发股份收购上海信托近九成股权

中国上海浦东发展银行股份有限公司周三公告称，以拟定向增发股份为代价向第一大股东上海国际集团等四家机构收购分立后存续的上海信托近九成股权。

--中国金融：三季度信用卡逾期半年未偿信贷环比增长近一成--央行

中国央行公布，三季度末信用卡逾期半年未偿信贷环比增长9.46%；信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额1.60%，环比增加0.03个百分点。

--中国保险：1-10月原保险保费收入1.7万亿元，同比增18%--保监会

中国保险监督管理委员会公布，1-10月原保险保费收入17,301.5亿元人民币，同比增长18.25%。1-10月产险公司原保险保费收入6,173.01亿元，同比增16.29%；寿险公司原保险保费收入11,128.38亿元，增长19.36%。

--中国证券：上证所规范上市公司筹划定向增发停复牌，适应沪港通新机制

中国上海证交所周二稍晚发布通知规范上市公司非公开发行股份停复牌相关事项，例如要求上市公司定向增发停牌一般不超过10个交易日。而此次上证所对停复牌程序进行梳理，目的之一就是适应沪港通启动后上市公司监管的新要求。

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--《焦点》中国降息给楼市雪中送炭，春暖花开仍然遥远

继930房贷政策放宽后，量价齐跌的中国楼市又迎来央行降息的雪中送炭。此举对刺激房地产市场信心及短期需求料将立竿见影，然而从中长期看楼市尚难以真正走出泥沼。

--《焦点》趁油价跌落之际中国狂扫货，石油储备远超目标

中国的石油战略储备估计较已公布的官方计划高出一倍，这个全球最大的能源消费国利用油价下滑的时机加强在全球油市的地位。据业内和咨询机构编纂的数据，中国目前拥有相当于近30天原油进口量的石油储备，远超过官方计划的15天。

--中国铁路：能完成今年8,000亿投资目标，将续推铁路干线项目--发改委

中国国家发改委基础司司长费志荣周三表示，今年全年可完成铁路投资8,000亿元人民币、投产新线里程7,000公里的目标任务；而且发改委还在继续推进一批国家干线铁路项目的前期工作。

--中国经济：四条铁路投资项目获批，总投资662亿元--发改委

中国国家发展和改革委员会批复长春至白城铁路扩能改造工程等四条铁路项目的可行性研究报告，总投资662.4亿元人民币。这是10月以来发改委第六批集中批复铁路投资项目。

--中国电力：新电改方案正式上报中央，确立电网企业新盈利模式--报载

中国新电力体制改革稳步推进。上海证券报周三报导，新电改方案已正式上报中央，核心内容是确立电网企业新的盈利模式，不再以上网及销售电价差作为收入来源，而是按照政府核定的输配电价收取过网费。

--美中贸易：美国初步决定对中国进口轿车和轻型卡车轮胎征收反补贴关税