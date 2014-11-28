台湾汇市：台币再创逾四年低位，随亚币全面走弱

* 台币随亚币全面走弱，再创逾49个月低位 * 下周美国非农数据公布前，台币不易有波段行情 * 下周实质交易暂估在30.850-31.100 路透台北11月28日 - 台币兑美元 周五收盘贬值8.8分，再创逾四年零一个月低位。汇银 人士表示，油价大跌令美元走强，亚币中的日圆也弃守令其全面走弱，台币收盘再贬破31整数关卡。 汇银人士说，美元走强使得NDF(美元换汇点)转为溢价，带动现货同步上扬。此外，大型进口商买汇积极 ，纵然出口商月底仍有些抛汇需求，外资也偏向汇入，但很快就被消化掉。 〞美元长期态势明显，下周实质价位有可能看到31.0价位。〞一位公股银行交易人士说。 也有汇银人士指出，尽管企业认为台币贬破31.0整数关卡只是时间问题，但出口商惜售延迟的美元卖单遍 布在31元附近，台币短时间恐怕仍不容易贬破且站稳31.0大关。 此外，下周五美国将公布最新的非农就业数据，此数据攸关12月美联储今年最后一次的议息会议基调，对 美国明年升息的速度和时程更具关键方向的指标。交易员认为在数据公布前，台币较难走出明显的波段行情。 交易人士亦认为，虽然外资在台股累积了近两周的买超波段，但近日在汇市却不见明显资金汇入，美元买 卖双向皆有，揣测因外资在台股布局既深且久，资金池累积也具一定规模，因此买超台股未见得与汇入力道成 正比。 他们指出，由于大型进/出口商近期在汇市的力道均衡，外资短期资金流向或成为台币短线是否贬破31.0 的关键。他们预估下周台币汇价主要交易区间料在30.85-31.10。 韩元兑美元 周五收贬至1,107.9，上日收在1,098.4。 今日台币兑美元收在31.039，创逾49个月收盘新低，前波低位为2010年10月12日的31.070。 石油输出国组织(OPEC)决定保持产量不变，尽管全球油市供应过剩局面严重。油价因而重挫，布兰特原油 期货 结算价创四年低位达72.82美元。 台币今日主要交易区间在30.913-30.956，上日交易区间在30.856-30.880。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点由价平转为小幅溢价。一个 月远汇报价 尾盘在30.970/30.980左右，上日纽约盘收在30.880。 台湾股市周五连续第三日收涨，创两个月收盘新高。外资及陆资在台股买超57.46亿台币，连续九个交易 日买超共计550.82亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 11/28(五)：感恩节假期，美国金融市场提前休市；英国11月GfK消费者信心指数；欧元区11月HICP初值、 10月失业率；加拿大第三季GDP、10月PPI。 11/29(六)：台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。 下周全球重要经济事件与数据包括： 12/1(一)：汇丰台湾11月采购经理人指数(PMI)、央行代财政部标售10年期公债、汇丰中国制造业PMI终值 、欧元区财长会议、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华尔街日报举办的CEO理事会年会发言、美国Markit 制造业PMI、美国供应管理协会(ISM)制造业PMI； 12/2(二)：欧元区10月生産者物价、美国国内汽车销售年率、美国联邦储备理事会(FED)副主席费舍尔发 表演说、美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说、澳洲央行利率决定； 12/3(三)：汇丰中国服务业PMI、韩国国内生产总值(GDP)、欧元区10月零售销售、美国ADP民间就业岗位 、美国Markit综合PMI、美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI、美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟发表演说、 美国联邦储备理事会(FED)公布经济形势褐皮书、英国财政大臣欧思邦发表秋季报告、英国央行货币政策委员 会会议(至4日)、加拿大央行利率决定； 12/4(四)：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表评论、美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表谈 话、欧洲央行(ECB)管理委员会议，将公布利率决议、英国央行利率决定、日本央行审议委员佐藤健裕对高知 企业领袖演说； 12/5(五)：台湾公布11月消费者物价指数年增率、台湾公布11月底外汇存底、欧元区第三季GDP修正值、 美国非农就业数据、美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特演讲。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.039 30.951 30.910-31.039 30.965 8.29 6.56 元太外汇经纪公司 31.036 30.950 30.912-31.036 30.965 3.52 2.21 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.015/0.025 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.105/-0.075 -0.120/-0.095 (完)