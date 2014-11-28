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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 14:38 BJT

日本股市：日经指数因疲弱日圆与油价下跌而上涨，11月月线收高6.4%

10月31日以来，日经指数因日本央行意外放宽政策和日本政府退休金投资基金(GPIF)决定增加国内股票配比而上涨。

今日公布的日本10月工业生产数据意外成长0.2%，表现优于预期，也帮助提振人气。

原油价格 周四大幅下挫，之前石油输出国组织(OPEC)决定保持产量不变，尽管供过于求情形严重，且油价自6月以来已下滑了三分之一。

日本东证股价指数(TOPIX)上扬1.3%，报1,410.34点。JPX-日经400指数 收高1.2%，报12,835.53点。(完)
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