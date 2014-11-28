日本股市：日经指数因疲弱日圆与油价下跌而上涨，11月月线收高6.4%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
10月31日以来，日经指数因日本央行意外放宽政策和日本政府退休金投资基金(GPIF)决定增加国内股票配比而上涨。
今日公布的日本10月工业生产数据意外成长0.2%，表现优于预期，也帮助提振人气。
原油价格 周四大幅下挫，之前石油输出国组织(OPEC)决定保持产量不变，尽管供过于求情形严重，且油价自6月以来已下滑了三分之一。
日本东证股价指数(TOPIX)上扬1.3%，报1,410.34点。JPX-日经400指数 收高1.2%，报12,835.53点。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。