版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 15:02 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：油价延续跌势

0650 GMT

* 澳元/美元下滑0.40%，美元/日圆上涨0.35%，英镑/美元下滑0.15%，美元/马币上涨0.76%

* 日股日经指数收高1.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.47%，布兰特原油跌1美元，美国十年期公债收益率报2.2078%

* 日本10月通胀减缓，突显安倍政府面临的挑战

* 日本两年期公债收益率首次跌为负值

* 沙特力阻OPEC减产，油价挫低

* 欧洲开盘技术图：r.reuters.com/dec27t

(编译 高琦 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐