《汇市简讯》欧洲开盘：油价延续跌势

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
0650 GMT
* 澳元/美元下滑0.40%，美元/日圆上涨0.35%，英镑/美元下滑0.15%，美元/马币上涨0.76%
* 日股日经指数收高1.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.47%，布兰特原油跌1美元，美国十年期公债收益率报2.2078%
* 日本10月通胀减缓，突显安倍政府面临的挑战
* 日本两年期公债收益率首次跌为负值
* 沙特力阻OPEC减产，油价挫低
* 欧洲开盘技术图：r.reuters.com/dec27t
(编译 高琦 审校 王洋)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。