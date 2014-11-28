《台湾利率预测》12月短票利率料在0.60-0.735%，年底紧缩效应发酵

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 12月短票利率区间料在0.60-0.735%
* 月初、月底料两样情，年底因素月中开始发酵
* 银行跨年资金运用受限，市场可能分配不均
路透台北11月28日 - 路透周五访谈六家金融机构预估，台湾12月提存期30天自保短票利率区间料在0.60-0.735%。月初因去化年内资金使得利率成交在低档，月中过后，年底/季底/月底效应逐步发酵，利率将逐步靠向甚或突破0.70%。
交易人士指出，11月因央行冲销力道略有减少，并未出现月底紧缩效应，因此资金偏宽裕的状况将延续至12月上旬。票券商为调度跨年资金，采压低年内短票利率的方式，藉此吸引银行买利率较高的跨年短票。因此月初年内的短票利率可能低见至0.60%。
“只要跨季就不会好，月内一定松，因此区间会拉很宽。”一位中型银行交易员说。
另一票券商交易员指出，年底资金通常比较紧俏，因为银行要冲刺放款以及资本适足率(BIS)的限制，能够提供跨年的少之又少。12月中前的资金状况应该与现在差不多，之后就难以预料了。
12月提存期的宽松因素包括：约4兆(万亿)台币的央行存单到期、公债付息6.375亿台币及350亿台币的国库券到期。
紧缩因素方面，12月财政部将发行一期公债，总额预定为300亿台币；并将发行两期国库券，预定650亿台币。此外央行还将例行标售一年/两年期定存单，共1,400亿台币。
以下为各金融机构对12月提存期的30天自保短票利率预测：
金融机构 最低利率(%) 最高利率(%)
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大型票券商一 0.60 0.70
大型票券商二 0.60 0.75
中型票券商 0.60 0.75
大型银行 0.61 0.72
中型银行一 0.62 0.70
中型银行二 0.60 0.75
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中 值 0.60 0.735(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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