《台湾利率预测》12月短票利率料在0.60-0.735%，年底紧缩效应发酵

* 12月短票利率区间料在0.60-0.735%

* 月初、月底料两样情，年底因素月中开始发酵

* 银行跨年资金运用受限，市场可能分配不均

路透台北11月28日 - 路透周五访谈六家金融机构预估，台湾12月提存期30天自保短票利率区间料在0.60-0.735%。月初因去化年内资金使得利率成交在低档，月中过后，年底/季底/月底效应逐步发酵，利率将逐步靠向甚或突破0.70%。

交易人士指出，11月因央行冲销力道略有减少，并未出现月底紧缩效应，因此资金偏宽裕的状况将延续至12月上旬。票券商为调度跨年资金，采压低年内短票利率的方式，藉此吸引银行买利率较高的跨年短票。因此月初年内的短票利率可能低见至0.60%。

“只要跨季就不会好，月内一定松，因此区间会拉很宽。”一位中型银行交易员说。

另一票券商交易员指出，年底资金通常比较紧俏，因为银行要冲刺放款以及资本适足率(BIS)的限制，能够提供跨年的少之又少。12月中前的资金状况应该与现在差不多，之后就难以预料了。

12月提存期的宽松因素包括：约4兆(万亿)台币的央行存单到期、公债付息6.375亿台币及350亿台币的国库券到期。

紧缩因素方面，12月财政部将发行一期公债，总额预定为300亿台币；并将发行两期国库券，预定650亿台币。此外央行还将例行标售一年/两年期定存单，共1,400亿台币。

以下为各金融机构对12月提存期的30天自保短票利率预测：

金融机构 最低利率(%) 最高利率(%)

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大型票券商一 0.60 0.70

大型票券商二 0.60 0.75

中型票券商 0.60 0.75

大型银行 0.61 0.72

中型银行一 0.62 0.70

中型银行二 0.60 0.75

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