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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 15:21 BJT

俄罗斯金融市场：卢布兑美元开盘急跌，打压RTS股指跌至一年低位

路透莫斯科11月28日 - 俄罗斯卢布周五盘初急跌，此前石油输出国组织(OPEC)决定维持产量目标不变。卢布下跌打压俄罗斯RTS股指跌至970点之下的一年低位。

0709GMT，卢布兑美元 较上日收盘走弱约1.9%，报49.56，兑欧元 走软1.4%至61.76。

美元计价的RTS股指 重挫3.2%至974点，卢布计价的MICEX股指 小跌0.1%至1,530点。(完)
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