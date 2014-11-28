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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 17:01 BJT

香港数据：10月M-3货币供应按年增加10.3%--金管局

路透香港11月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布10月货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加10.3%。

具体变幅如下（单位为%）:

10/2014 9/2014 10/2013

港元 M-3（按年） +10.3 +9.7 +8.0

港元 M-2（按年） +10.3 +9.7 +8.0

港元 M-1（按年） +15.4 +11.4 +13.4

港元 M-1（按年）* +15.7 +11.6 +13.5

有形贸易贷款额（按年计） +10.4 +6.0 +10.7

其他本地贷款额（按年计） +15.1 +13.6 +13.3

港元 M-3（按月） +0.5 -0.3 +0.0

港元 M-2（按月） +0.5 -0.3 +0.0

港元 M-1（按月） +5.2 +1.5 +1.6

港元 M-1（按月）* +4.1 -0.5 +0.4

注：* 经季节性因素调整。（完）

浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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