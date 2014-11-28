香港数据：10月M-3货币供应按年增加10.3%--金管局

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布10月货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加10.3%。
具体变幅如下（单位为%）:
10/2014 9/2014 10/2013
港元 M-3（按年） +10.3 +9.7 +8.0
港元 M-2（按年） +10.3 +9.7 +8.0
港元 M-1（按年） +15.4 +11.4 +13.4
港元 M-1（按年）* +15.7 +11.6 +13.5
有形贸易贷款额（按年计） +10.4 +6.0 +10.7
其他本地贷款额（按年计） +15.1 +13.6 +13.3
港元 M-3（按月） +0.5 -0.3 +0.0
港元 M-2（按月） +0.5 -0.3 +0.0
港元 M-1（按月） +5.2 +1.5 +1.6
港元 M-1（按月）* +4.1 -0.5 +0.4
注：* 经季节性因素调整。（完）
浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。