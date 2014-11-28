香港数据：10月底止外汇基金总资产减少至31,705亿港元--金管局

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年10月底止外汇基金总资产为31,705亿港元，较上月底减少441亿港元。
其中，外币资产减少76亿港元，港元资产跌365亿港元。
外币资产减少，主要是因为已购入但未结算的证券交易减少及赎回负债证明书，但有关减幅因持有外币存款增加而被部分抵销。港元资产减少，主要是因为获认购而未交收的外汇基金票据及债券与银行借款减少，但有关减幅因来自财政储备的存款及香港股票投资的估值收益而被部分抵销。
外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。