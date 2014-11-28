香港数据：10月底止外汇基金总资产减少至31,705亿港元--金管局

外币资产减少，主要是因为已购入但未结算的证券交易减少及赎回负债证明书，但有关减幅因持有外币存款增加而被部分抵销。港元资产减少，主要是因为获认购而未交收的外汇基金票据及债券与银行借款减少，但有关减幅因来自财政储备的存款及香港股票投资的估值收益而被部分抵销。