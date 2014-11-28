版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 17:03 BJT

香港数据：10月底止外汇基金总资产减少至31,705亿港元--金管局

路透香港11月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年10月底止外汇基金总资产为31,705亿港元，较上月底减少441亿港元。

其中，外币资产减少76亿港元，港元资产跌365亿港元。

外币资产减少，主要是因为已购入但未结算的证券交易减少及赎回负债证明书，但有关减幅因持有外币存款增加而被部分抵销。港元资产减少，主要是因为获认购而未交收的外汇基金票据及债券与银行借款减少，但有关减幅因来自财政储备的存款及香港股票投资的估值收益而被部分抵销。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐