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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 15:32 BJT

美国个股：沃尔玛公布2014年黑色星期五初步战况，创在线销售第二高

路透11月28日 - 美国沃尔玛(Wal-Mart) 公布2014年黑色星期五初步战况，表示全天迎来超过2,200万顾客。

该公司还称昨天创出在线销售第二高，仅低于去年的网络星期一；其中，平板电脑、电视、床品、儿童服装和视频游戏最为畅销。(完)
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