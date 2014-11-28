《中国大宗商品综述》油价暴跌拉低大宗商品价值重心，商品融资去杠杆提速

路透北京11月28日 - 作为全球工业体系定价的基础以及大宗商品的定价龙头，国际油价在原油输出国组织(OPEC)不减产决定之后暴跌至逾四年新低，引发大宗商品市场集体走跌，拉低整体大宗商品的价值重心。

在原油等多数大宗商品供大于求的背景下，原油价格下跌可能对大宗商品定价体系形成冲击，加上美元进入升值通道的预期相对明确，可能会加速商品融资的去杠杆化进程。

“原油的暴跌将会拉低大宗商品的价值重心，大类资产去金融化趋势明显，塑料、PTA、橡胶首当其冲，”中国国际期货研究院副院长王红英指出。

原油、铁矿石、有色等大宗商品的需求主要源于新兴经济体，但现在新兴经济体的发展在减速，尤其是制造业出现明显的下滑，在这样的大背景下，整体大宗商品价格在原油价格暴跌带动下出现下移是一个基本判断。

而美元利率上升导致未来资金成本尤其是融资成本上升，之前作为融资抵押品被囤积的上游资源有可能更多释放到市场上，并可能被抛售，这将会继续打压价格，并更加恶化大宗商品的供需面。

另一方面，原油和铜、煤等其他大宗商品之间实际上是有相应比价关系，部分大宗商品之间还有替代关系，所以大宗商品之间的价格相关性比较强，原油价格暴跌实际上也相应打压其他商品价格。

兴业银行首席经济学家鲁政委亦指出，新兴经济体的整体疲弱造成需求乏力，美国一枝独秀下的强势美元和新增供给能力，共同构成了对2015年大宗商品的抑制力量。

王红英强调，随着美元可能的加息和升值，企业财务成本上升，大宗商品的金融属性将因此逐步淡化，从而更多回到商品的基本面。

石油输出国组织(OPEC)周四决定保持产量不变，以沙特为首的海湾产油国置该组织贫穷成员国要求减产以遏制油价下跌的呼声不顾，坚持不减产,推动指标布兰特原油期货 一度暴跌逾6美元，至每桶71.25美元。

**中国降息亦助力去杠杆**

而中国上周末的降息，将缩减中美利差水平，亦助力大宗商品融资去杠杆进程，因为随着人民币汇率今年以来进入双向波动，利差已经成为贸易融资的主要收益来源。

不过，中国国内制造业资金紧缺以及融资难仍将支撑企业继续进行融资行为。专家指出，尽管上周末中国央行降息，但实体经济的利率水平并没有明显的下降。

Mysteel上周统计全球41个主要港口铁矿石库存总量仍逾亿吨，且环比上升，港口矿石尽管价格多数时间低于进口矿水平，但库存一直居高不下，尽管这可能与需求疲弱相关，更重要的则是行业融资难的限制。

一大型内陆钢企负责人指出，尽管国内港口铁矿石现货多价格低，但其仍倾向于以美元采购进口矿，因为美元贷款成本低，用信用证采购成本更低，如果在港口采购现货则需要用人民币的全款支付，这将增加企业的现金成本。

“采购港口现货要全款，但现在信贷政策很紧，所以很难，考虑的主要是资金问题，成本问题。”上述负责人指出。

不过尽管商品融资去杠杆进程加速，但未来贸易和金融相结合却是发展趋势，随着商品价格透明公开化程度越高，暴利时代已经过去，未来企业需要运用更多的金融手段来管理风险，目的不在于获取暴利，而在于保持一个稳定的资金回报率与企业利润。

中国央行决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。降息的重点是发挥基准利率的引导作用，促使实际利率回归合理水平，着力缓解企业融资成本高这一突出问题，并将继续坚持稳健的货币政策取向。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中储粮总公司称，该公司已全面启动2014年秋粮收购，近期即将在东北四省区启动2014年产玉米的临时收储工作，价格与上年保持一致。

--香港政府统计处周二发布的数据显示，10月份由香港净流入中国内地的黄金量按月升13%，连续三个月上升，且为七个月来最高的单月净流入水平。

--新华OGP称，中国10月末商业原油库存环比下降0.7%，10月末成品油库存环比下降5.9%。

--港交所 旗下伦敦金属交易所（LME）周三称，已批准招商证券（英国）有限公司为第二类准经纪清算会员。招商证券亦已获批准为LME新结算所LME Clear的会员。

--对于数以百计身背沉重债务的金属企业来说，中国意外降息可能有助于减轻他们的负担，但就那些面对冬季需求放缓以及信贷紧张的企业而言，很难寄望降息能立即刺激市场复苏。