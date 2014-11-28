路透基点：龙湖地产再度入市筹措资金，为明年到期贷款再融资--TRLPC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国房地产开发商龙湖地产有限公司正在自行安排一笔双档贷款，为将于2015年到期的贷款提供再融资。龙湖地产在六个月前刚融资34.25亿港元（4.42亿美元）。
消息人士称，借款人计划筹措约30亿港元，预计包括四年期和五年期两档。
将于2015年到期的贷款有两笔，一个是2012年4月签署的24.3亿港元三年期贷款，一个是2011年3月签署的12亿港元四年期贷款。
穆迪给龙湖地产的评级为Ba1。该公司主要在北京以及中国西南部城市重庆和成都进行地产项目开发。（完）
(编译 高琦； 审校 艾茂林)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。