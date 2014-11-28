路透基点：龙湖地产再度入市筹措资金，为明年到期贷款再融资--TRLPC

路透香港11月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国房地产开发商龙湖地产有限公司正在自行安排一笔双档贷款，为将于2015年到期的贷款提供再融资。龙湖地产在六个月前刚融资34.25亿港元（4.42亿美元）。

消息人士称，借款人计划筹措约30亿港元，预计包括四年期和五年期两档。

将于2015年到期的贷款有两笔，一个是2012年4月签署的24.3亿港元三年期贷款，一个是2011年3月签署的12亿港元四年期贷款。

穆迪给龙湖地产的评级为Ba1。该公司主要在北京以及中国西南部城市重庆和成都进行地产项目开发。（完）