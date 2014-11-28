台湾央行：共发行3,581亿台币存单，存单发行余额减8亿

路透台北11月28日 - 台湾央行周五公布，共发行3,581亿台币存单，与今日存单到期金额3,589亿台币相较，存单发行余额减8亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,568.00

91天期 0.93 9.00

182天期 1.05 4.00

央行上日共发行3,150.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,632.4亿台币。