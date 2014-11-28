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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 15:54 BJT

法国数据：10月PPI较前月下降0.2%，较上年同期下降1.4%

路透巴黎11月28日 - 法国国家统计局周五公布的数据显示，法国10月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.2%，较上年同期下降1.4%。

该数据统计法国工厂向国内销售商品的出厂价，但不包括营业税。(完)
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