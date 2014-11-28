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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 16:39 BJT

修正-法国数据：10月消费者支出较前月下降0.9%，远低于预期的增长0.3%

(修正电头日期)

路透巴黎11月28日 - 法国统计局周五公布的数据显示，法国10月消费者支出较前月下降0.9%，远低于预期的增长0.3%，因法国气温较正常情况较暖，家庭尚未开始取暖。(完)
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