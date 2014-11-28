路透基点：中国海外发展将俱乐部贷款规模增至140亿港元--TRLPC

路透香港11月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国海外发展有限公司(COLI)将一笔自行安排的俱乐部贷款规模从100亿港元提高到140亿港元。

借款人与13家银行在周二签署了贷款协议。参与银行包括：中国农业银行、中国银行、东亚银行、中国建设银行、星展银行、恒生银行、汇丰控股、工银亚洲、华侨银行、上海浦东发展银行、三井住友银行、大华银行和永亨银行。

中国海外发展曾在2013年6月签署了一笔57.5亿港元短期俱乐部贷款，参与的四家银行是中国农业银行、中国银行、东亚银行和汇丰控股。那笔交易的综合收益在150基点左右。