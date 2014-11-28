路透基点：中国海外发展将俱乐部贷款规模增至140亿港元--TRLPC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国海外发展有限公司(COLI)将一笔自行安排的俱乐部贷款规模从100亿港元提高到140亿港元。
借款人与13家银行在周二签署了贷款协议。参与银行包括：中国农业银行、中国银行、东亚银行、中国建设银行、星展银行、恒生银行、汇丰控股、工银亚洲、华侨银行、上海浦东发展银行、三井住友银行、大华银行和永亨银行。
消息人士称，该笔再融资贷款包括三年期和五年期两部分，综合收益超过200个基点。
中国海外发展曾在2013年6月签署了一笔57.5亿港元短期俱乐部贷款，参与的四家银行是中国农业银行、中国银行、东亚银行和汇丰控股。那笔交易的综合收益在150基点左右。
穆迪/标普/惠誉给予借款人的评级分别为Baa1/BBB+/BBB+。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。