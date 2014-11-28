台湾债市：国际油价急跌令指标券殖利率收低，下周关注10年债标售结果

* 指标公债殖利率微幅收低 * 后续关注10年新债标售结果 * 下周10年券103/13R料在1.58-1.62% 路透台北11月28日 - 台湾指标10年公债103/13R 发行前交易殖利率周五 微幅收低。交易员认为，国际油价急跌有助于通膨预期降温，令美国指标10年公债殖利率在 亚洲盘跌至2.20%附近，并牵动台债殖利率走低，但下周标债变数仍在，致103/13R殖利率下 档幅度有限。 展望下周，市场人士指出，下周即将标售10年公债增额新券103/13R，市场观望气氛较 为浓厚，且103/13R殖利率在1.58%以下的追价力道偏弱，标债前交投暂持在1.58%附近，后 续静待标债结果出炉。 〞下周台债要先看标债结果而定。〞一位大型证券台债交易员说。 银行交易员表示，短线台债交投持续区间偏多，此次103/13R得标区间料落在1.60%上下 2个基点；此外，近期两、三年期公债冷券买盘交投热络，主受惠于特定买盘补券需求青睐 较短存续期公债，此将牵动指标五年券103/15殖利率偏向低档盘整，但仍须留意换券卖压。 路透周五调查显示，短线台债交投随美债区间偏多整理，带动103/13R殖利率来到发行 前交易期间相对低位，此次10年公债103/13R的得标利率料落在1.58-1.62%间。 交易员预估下周五年债103/15交投主区间将在1.07-1.12%间；10年期公债103/13R发行 前交易区间暂看在1.58-1.62%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -0.23 1.0847 1.0810-1.0885 30.00 10 103/13R -0.83 1.5865 1.5820-1.5910 45.50 至于台湾周末将举行“九合一”大选，证券交易员表示，尽管大选结果对台债直接影响 有限，但选举变数恐直接影响台股后市，若台股出现明显跌势将有利于台债多头氛围，下周 关注选后台股后市。 台湾股市周五连续第三日收涨，创两个月收盘新高。凯基投顾分析师张明祥表示，此次 选举若国民党于台北市长败选或六都市长仅赢一席，即隐含国民党大败，预期选后将出现失 望性卖压，不过市场已相当程度预期国民党选情不利，预估选后影响时间将相当短暂。 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 11/28(五)：美国市场提前休市、英国11月GfK消费者信心指数、欧元区11月HICP初值、 10月失业率、加拿大第三季GDP、10月PPI。 11/29(六)：台湾举办九合一地方选举。 下周全球重要经济事件与数据包括： 12/1(一)：汇丰台湾11月采购经理人指数(PMI)、央行代财政部标售10年期公债、汇丰 中国制造业PMI终值、欧元区财长会议、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华尔街日报举 办的CEO理事会年会发言、美国Markit制造业PMI、美国供应管理协会(ISM)制造业PMI； 12/2(二)：欧元区10月生産者物价、美国国内汽车销售年率、美国联邦储备理事会(FED )副主席费舍尔发表演说、美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说、澳洲央行利率决定 ； 12/3(三)：汇丰中国服务业PMI、韩国国内生产总值(GDP)、欧元区10月零售销售、美国 ADP民间就业岗位、美国Markit综合PMI、美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI、美国费城联 邦储备银行总裁普洛瑟发表演说、美国联邦储备理事会(FED)公布经济形势褐皮书、英国财 政大臣欧思邦发表秋季报告、英国央行货币政策委员会会议(至4日)、加拿大央行利率决定 ； 12/4(四)：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表评论、美国克利夫兰联邦储备银行 总裁梅斯特发表谈话、欧洲央行(ECB)管理委员会议，将公布利率决议、英国央行利率决定 、日本央行审议委员佐藤健裕对高知企业领袖演说； 12/5(五)：台湾公布11月消费者物价指数年增率、台湾公布11月底外汇存底、欧元区第 三季GDP修正值、美国非农就业数据、美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特演讲。 30 103/16 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13R 1.5865 5 103/15 1.0847 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)