更新版 1-英国经济：11月房价同比增幅降至近一年低点，房市动能减弱

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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截至11月的三个月房价跌0.9%，创2013年6月以来最低。许多分析师视此房价为短期房价走势的最佳指标。
IHS Global Insight的首席英国分析师Howard Archer称，“随着房市活动大幅脱离2014年初的高位，我们预计房价在未来数月的增幅也会大体放缓。”
英国银行业者协会周二表示，其会员批准的抵押贷款宗数为2013年5月以来最少。Nationwide则称批准宗数仅是长期均值的三分之二。
“近几个月房市放缓和整体经济指标有些脱钩，后者相对较好。”Nationwide的首席分析师Robert Gardne称。(完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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