更新版 1-英国经济：11月房价同比增幅降至近一年低点，房市动能减弱

截至11月的三个月房价跌0.9%，创2013年6月以来最低。许多分析师视此房价为短期房价走势的最佳指标。

IHS Global Insight的首席英国分析师Howard Archer称，“随着房市活动大幅脱离2014年初的高位，我们预计房价在未来数月的增幅也会大体放缓。”

英国银行业者协会周二表示，其会员批准的抵押贷款宗数为2013年5月以来最少。Nationwide则称批准宗数仅是长期均值的三分之二。

“近几个月房市放缓和整体经济指标有些脱钩，后者相对较好。”Nationwide的首席分析师Robert Gardne称。(完)